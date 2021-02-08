«Пионер» готов ко второму этапу трансформации в театр Афанасьева

Несмотря на любовь публики, театр Сергея Афанасьева долгие годы имел проблемы с «жилищным вопросом». Больше тридцати лет труппа «кочевала» из здания в здание в поисках своей сцены.

В 2016 году НГДТ получил здание кинотеатра «Пионер», но чтобы начать работать, требовался масштабный ремонт. Его начали летом 2020 года. В процессе реконструкции демонтирована и отстроена заново примерно половина здания. Большая часть этих работ позади, и уже видны первые очертания театра – сцена и зрительный зал на двести одиннадцать меcт: это вдвое больше, чем в подвале, который театр занимает в настоящее время. Зрителей пригласят в просторное фойе, буфет, у артистов будет репетиционный зал, большие гримерные и самое главное ─ сцена.

Ремонт завершат к концу 2022 года, но предстоящие премьеры планируют с учетом трансформации на большую сцену. Нового будет много, но при этом обещают сохранить ту фирменную камерность, за которую любят театр Афанасьева.

Фото: архивы пресс-служб