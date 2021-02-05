Дисциплина дает свои плоды. Фабрика нарративного театра «Дисциплина», запущенная «Старым домом» год назад, завершила первый сезон работы

Фабрика нарративного театра «Дисциплина, стартовавшая в январе 2020-го, завершила первый сезон работы. В формате публичных читок было представлено одиннадцать пьес, написанных русскоязычными авторами в рамках проекта. По замыслу кураторов, лучшие тексты должны попасть на сцену «Старого дома», а в перспективе и на другие театральные площадки страны.

До финала проекта добрались одиннадцать драматургов из России, Германии, Беларуси и Азербайджана, что позволяет говорить о международном статусе стартапа. Ориентиром для всех участников стало длинное западное кино — стандарты, заданные популярными сериалами Netflix и HBO.