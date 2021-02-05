Дисциплина дает свои плоды. Фабрика нарративного театра «Дисциплина», запущенная «Старым домом» год назад, завершила первый сезон работы

Уже этой весной в репертуаре «Старого дома» появится спектакль по пьесе, участвовавшей в проекте.
Фабрика нарративного театра «Дисциплина, стартовавшая в январе 2020-го, завершила первый сезон работы. В формате публичных читок было представлено одиннадцать пьес, написанных русскоязычными авторами в рамках проекта. По замыслу кураторов, лучшие тексты должны попасть на сцену «Старого дома», а в перспективе и на другие театральные площадки страны.
До финала проекта добрались одиннадцать драматургов из России, Германии, Беларуси и Азербайджана, что позволяет говорить о международном статусе стартапа. Ориентиром для всех участников стало длинное западное кино — стандарты, заданные популярными сериалами Netflix и HBO.
Презентация пьес проходила в два этапа. Четыре текста были прочитаны со сцены театра «Старый дом» в декабре 2020 года, еще семь — были представлены зрителям в конце января 2021-го. В итоге в фокусе внимания художественного руководства «Старого дома» оказалось три истории: «Наташа» Марины Крапивиной (Москва), «От отбоя до подъема» Алексея Понедельченко (Новосибирск) и «Катапульта» Дмитрия Богославского (Минск). Премьера спектакля «Наташа» запланирована на 10 апреля. Постановку осуществит известная российская актриса и режиссер, обладательница «Тэфи» и лауреат кинопремии «Ника» Юлия Ауг. Заглавную роль в спектакле сыграет ведущая актриса «Старого дома» Лариса Чернобаева.
Читки и обсуждения пьес на сцене «Старого дома», проходившие при активном участии экспертов и представителей культурного комьюнити из разных городов России, не только собрали аншлаговые залы офлайн, но и привлекли внимание виртуальной аудитории. Суммарное количество просмотров трансляции январского этапа составило более ста девяноста тысяч.
Фото: Виктор Дмитриев
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