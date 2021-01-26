Фабрика нарративного театра. 30 и 31 января на сцене театра «Старый дом» пройдет финальный этап проекта «Дисциплина»

Главная задача проекта — создание увлекательных пьес о современной жизни.
В формате публичных читок зрителям будет представлено семь пьес, написанных специально для «Старого дома» русскоязычными драматургами из России, Беларуси, Германии и Азербайджана. Все читки, обсуждения и события дополнительной программы предполагают трансляцию в режиме реального времени на официальном YouTube-канале театра.
Подведение итогов работы первого сезона «Дисциплины» состоится 1 февраля. Онлайн пресс-конференция пройдет в пресс-центре ТАСС, а главной интригой встречи станет объявление пьесы-победителя, которая уже весной появится в афише новосибирского драматического театра.
«Дисциплина» – фабрика нарративного театра. Нарративный – такой, где есть сюжет. Задача «Дисциплины» — доказать, что в современном мире, которым правит постдраматическое искусство, сюжетный реалистический театр также может быть по-настоящему интересным.
Расписание читок
30 января 2021
12:00 — читка пьесы Булата Минкина «Не уйдем!»;
15:00 — читка пьесы Надежды Фроловой «Марго»;
18:00 — читка пьесы Дмитрия Богославского «Катапульта»;
20:00 — читка пьесы Натальи Ключарёвой «Анна поет».
31 января 2021
15:00 — читка пьесы Марии Михелевой «Подневольный человек»;
18:00 — читка пьесы Исмаила Имана «После Бали»;
20:00 — читка пьесы Ирины Козловской «23 минус и 45 плюс».
Все читки проходят в театре «Старый дом» (ул. Большевистская, 45).
Дополнительная программа
28 января, 16:00 / кафе театра «Старый дом»
Лекция Павла Руднева «Герой и событие в современной драме»
29 января, 18:30 / кафе театра «Старый дом»
Лекция Ольги Таракановой «Женщины-загадки. Как гендерные исследования меняют театр».
29 января, 21:30 / лофт-парк «Подземка», зал «Правда»
«Злой мальчик»: презентация книги и творческая встреча с Валерием Печейкиным
Фото: архивы пресс-служб
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