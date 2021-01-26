Фабрика нарративного театра. 30 и 31 января на сцене театра «Старый дом» пройдет финальный этап проекта «Дисциплина»

Подведение итогов работы первого сезона «Дисциплины» состоится 1 февраля. Онлайн пресс-конференция пройдет в пресс-центре ТАСС, а главной интригой встречи станет объявление пьесы-победителя, которая уже весной появится в афише новосибирского драматического театра.

«Дисциплина» – фабрика нарративного театра. Нарративный – такой, где есть сюжет. Задача «Дисциплины» — доказать, что в современном мире, которым правит постдраматическое искусство, сюжетный реалистический театр также может быть по-настоящему интересным.