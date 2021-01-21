Для одного зрителя: 31 января состоится премьера play-book спектакля |общее место

31 января в Мастерской Крикливого и Панькова состоится премьера play-book спектакля Полины Кардымон и Элины Куликовой |общее место|. Это спектакль для одного зрителя, в котором воссоздается психогеография режиссеров. Они исходят из идеи, что человек оставляет бессчетное количество следов на своем пути, большая часть которых растворяется вместе со временем. Мы состоим из тех мест, где побывали когда-то, возможно, даже незримо, виртуально или присутствуя там во снах. Сумма всех этих мест равняется нашему опыту восприятия пространства, а значит, и нашему взгляду на мир.

Все события, персонажи и декорации спектакля помещены в бумажную книгу. На ее страницах размещаются тактильно ощутимые тропы, которые зритель сможет пройти. Маршрут спектакля может быть неожиданным, но ведь непредсказуемость и есть самое ценное в любом путешествии.

ул. Ленина, 15, +7 (913) 206-02-93, @lab4dram

Фото: архивы пресс-служб