Предновогодняя премьера в «Красном факеле» – комедия «Безумный день Фигаро» по пьесе Пьера Огюстена де Бомарше

Для театра «Красный факел» предновогодние премьеры от режиссера Дениса Азарова становятся доброй традицией. Два года назад в декабре на большой сцене вышел детективный триллер «Странный ужин инспектора Раффинга» по пьесе Дона Нигро – теперь готовится комедия «Безумный день Фигаро». По признанию режиссера, в «Красный факел» он вернулся как в театр, который не просто хорошо знает, но и любит: «“Красный факел” для меня – это, прежде всего, настоящие друзья, которых я здесь нашел. Поэтому и на репетициях все происходит в радости». В спектакле заняты как актеры, уже работавшие с Денисом Азаровым на предыдущей постановке, так и «новички» в его команде, среди которых и исполнители ролей Фигаро и его антагониста графа Альмавивы, – Антон Войналович и Павел Поляков.

Было бы неправильно говорить, что постановщики жестко интерпретировали пьесу Пьера Огюстена де Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», но и традиционного костюмированного спектакля ждать не стоит. Над сценической адаптацией оригинального текста работала драматург Ольга Никифорова: пьесу несколько сократили, облегчили тяжеловесные фразы, приблизили игру слов, подразумевающуюся у автора, к актуальности.

Современной реальности созвучна и одна из тем спектакля – природа бунта. «Конечно, это про нас сегодня, – утверждает Денис Азаров. – Например, про нивелирование протеста. Насколько мы искренни в том, что говорим, и насколько готовы по-настоящему действовать? На словах в Фейсбуке и Инстаграме мы одни, в жизни – совершенно другие. Двойная жизнь, двойные стандарты».

Порассуждать о серьезных темах и от души посмеяться можно будет на премьерных показах спектакля «Безумный день Фигаро», которые состоятся 26 и 27 декабря в театре «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Фото: архивы пресс-служб