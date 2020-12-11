«Винтажная комедия» о диалоге поколений: в Театре Афанасьева состоится премьера спектакля «Три невесты старика Чмутина»

«Три невесты старика Чмутина» – это история непростых взаимоотношений отца и взрослой дочери, история смешная, грустная и трогательная одновременно. По сюжету супружеская пара перевозит к себе пожилого отца, но ужиться в одной квартире им сложно: раздражают привычки друг друга и разные взгляды на жизнь, обостряются старые обиды… Предприимчивый зять находит блестящий, как ему кажется, выход из ситуации: он решает срочно женить тестя!

Над постановкой работали сразу два режиссера: художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев и Анастасия Неупокоева. Литературной основой спектакля стала пьеса Александра Галина «Ретро». В постановке заняты замечательные, любимые публикой артисты Новосибирского драматического театра: Николай Соловьев, Зоя Терехова, Ирина Ефимова, Владимир Павлов, Марина Александрова и другие. Спектакль оценят поклонники доброго юмора и душевных историй.

Купить билеты онлайн: nsk.kassy.ru

Билеты также можно приобрести на сайте театра ngdt.su и в кассе театра, на Вокзальной магистрали, 19, тел. 222-11-35.