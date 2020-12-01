«Один из лучших музыкально-театральных коллективов страны»: министр культуры Ольга Любимова посетила НОВАТ

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова побывала с визитом в Новосибирском театре оперы и балета. «Посетили один из крупнейших музыкальных театров России – Новосибирский театр оперы и балета. Один из лучших музыкально-театральных коллективов страны. Здание театра по праву является символом и гордостью Сибирского региона», — написала госпожа Любимова на своей странице в Фейсбук, прокомментировав опубликованные фотографии со встречи.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В тот вечер НОВАТ показывал балет «Дон Кихот» с участием солиста Большого театра Игоря Цвирко и примы-балерины Лондонского королевского балета Натальи Осиповой.

В время своего визита в Новосибирск Ольга Любимова также встретилась с губернатором Андреем Травниковым. Они обсудили успехи нашей области, которых удалось достичь в рамках нацпроекта «Культура».⠀⠀⠀⠀

Фото: архивы пресс-служб