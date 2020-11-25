Музыка детства: мультконцерт «Союзмультфильм» покажут на большой сцене НОВАТа 29 ноября

29 ноября в НОВАТе пройдут мультконцерты «Союзмультфильм», сообщает пресс-служба театра. Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра и детей-солистов.

«Дети – это наш любимый зритель, потому что мы понимаем, насколько важно пробудить любовь к музыкальному театру в юном возрасте, — отмечает художественный руководитель театра Владимир Кехман. — Мы рады принимать в НОВАТе фестиваль «Союзмультфильм». Знакомые мелодии из мультфильмов в исполнении высококлассного симфонического оркестра станут прекрасной основой для дальнейшего знакомства с многогранным миром искусства. Надеюсь, что первый фестиваль положит начало замечательной традиции».

В программе мультконцерта будут показаны любимые мультфильмы детства - «Чебурашка», «Каникулы Бонифация», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пес в сапогах», «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Начиная с 2020 года всероссийский фестиваль «Союзмультфильм» планируют сделать ежегодным.

Фото: архивы пресс-служб