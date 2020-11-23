«Снегурочка» выйдет на сцену НОВАТа. Премьера оперы в постановке Вячеслава Стародубцева состоится 27 ноября

27 ноября и 11 декабря в НОВАТе состоятся премьерные показы оперы «Снегурочка». Предыдущая постановка была представлена в марте далекого 1965 года. Постановщиками спектакля стали главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский и главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

«В этой опере столько тонкостей, что и от дирижера требуется особый, я бы сказал, драматический подход: ты должен очень кропотливо вместе с певцом подготовить, прочувствовать, „прожить“ каждую роль», — признается Дмитрий Юровский. По словам Вячеслава Стародубцева, за видимой легкостью сказочного сюжета «Снегурочки» кроется глубина психологическая и философская: размышления о гармонии мироздания, о великой преображающей силе искусства. «Для меня очень важно в работе с артистами оперы через вокал, через музыку донести живое чувство, страсть, но при этом сохранить ореол сказочной таинственности, присущий этому произведению», — отмечает режиссер.

Премьера оперы — 27 ноября и 11 декабря на малой сцене НОВАТа, начало в 19:00.

Фото: архивы пресс-служб