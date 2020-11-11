Внезапно много премьер: с 17 по 28 ноября в Новосибирске пройдет Фестиваль театральных премьер «Внезапно»

Фестиваль «Внезапно» под стать названию довольно неожиданно появился на культурной карте города. В фокусе внимания окажется шесть совершенно разных премьер этой осени, поставленных по классическим и современным текстам – от спектакля «Идиот» по роману Достоевского в «Старом доме» до меняющих сознание «Грибов» от «Первого театра». Каждая из премьер станет частью увлекательного разговора не столько о границах интерпретации произведений, сколько о сложных взаимосвязях между сценическим и литературным языком сегодня. Основной фестивальный контент сопровождают лекции и финальный паблик-ток на тему «Текст в театре: XIX vs XXI».

Программа фестиваля

17 и 19 ноября в 18.30 спектакль «Петерс» / Театр «Старый дом»

21 ноября в 15.00 лекция о современной литературе редактора журнала «Афиша» Егора Михайлова / Онлайн

22 ноября 17.00 «Идиот» / Театр «Старый дом»

23 ноября в 19.00 «Мультики» / «Первый театр» / Лофт-парк «Подземка»

24 ноября в 19.00 «Грибы» / «Первый театр» / Лофт-парк «Подземка»

25 ноября в 18.30 «Дело» / Театр «Красный факел» / Большая сцена

26 ноября в 19.00 «Перемирие» / Театр «Красный факел» / Малая сцена

28 ноября паблик-ток «Текст в театре: XIX vs XXI» при участии театральных режиссеров, критиков, литературоведов, культурных журналистов и блогеров.



Фото: архивы пресс-служб