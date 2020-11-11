Золото для «Детей солнца». Спектакль «Красного факела» удостоился «Золотой маски»

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драме» победу одержал Андрей Черных, воплотивший образ Бориса Чепурного в спектакле Тимофея Кулябина «Дети солнца» в театре «Красный факел». «Высокое экспертное признание — заслуженная награда всему коллективу театра „Красный факел“, отмечающего в этом году столетие, — отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. — Вопреки непростой ситуации театр много трудится, радуя новосибирскую публику блистательными премьерами и представляя мероприятия юбилейной программы. От всей души поздравляю краснофакельцев!».

Премьера спектакля «Дети солнца», поставленного главным режиссером «Красного факела» Тимофеем Кулябиным по одноименной пьесе Максима Горького, состоялась в сентябре 2018 года. «Дети солнца» были показаны на сцене московского Театра Наций в рамках международного фестиваля современного искусства «Территория» (Москва), на XV всероссийском фестивале «Реальный театр» (Санкт-Петербург), а также на фестивале современного российского искусства Karrussel-2020 в Дрездене.

Фото: архивы пресс-служб