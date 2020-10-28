В новосибирском «Глобусе» пройдет театральный фестиваль в честь 75-летия Великой Победы

С 3 по 6 декабря в «Глобусе» будет проходить театральный фестиваль «Новосибирские сезоны – 2020», посвященный 75-летию Великой Победы. Проект организован при поддержке областного министерства культуры. В программе — четыре спектакля в исполнении знаменитых московских артистов. Поэзия и музыка, трагикомедия и моноспектакль, эффектное зрелище и камерное исполнение — каждый зритель найдет себе формат по душе.

3 декабря зрители увидят моноспектакль к 125-летию Сергея Есенина «Знакомый ваш Сергей Есенин» в исполнении народного артиста России Сергея Никоненко. 4 декабря в будет показана трагикомедия с элементами мистики «Папа» с участием народного артиста России Сергея Маковецкого и лауреата молодежной премии «Триумф» Марины Александровой. 5 декабря состоится спектакль Современного театра антрепризы «Мизери» по роману Стивена Кинга, в спектакле играют народная артистка России Евгения Добровольская и заслуженный артист России Даниил Спиваковский. 6 декабря будет показан моноспектакль для всей семьи «Метель» — по повести Александра Сергеевича Пушкина — с заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским, музыкальное сопровождение — лауреат международных конкурсов Лев Терсков, фортепиано.



Узнать о фестивале подробнее и приобрести билеты можно на сайте театра

Фото: группа театра Вконтакте, фотограф Маргарита Мендель