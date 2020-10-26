«Старый дом» открывает Зрительский клуб в новом формате

Зрители, которые объединились в клуб поклонников «Старого дома», смогут не только участвовать в обсуждении спектаклей — они будут сами создавать идеи, тексты, события вместе с творческим коллективом театра. Для этого «Старый дом» открывает аккаунты в соцсетях и специальный раздел на своем сайте (он так и называется «Зрительский клуб „Старого дома“»).

Благодаря работе членов Зрительского клуба новосибирские театралы смогут получить много занимательной информации о премьерах; узнать самые свежие новости о жизни театра из первых рук — от актеров, постановщиков, сотрудников театра; с помощью репортажей зрителей погрузиться в репетиционный процесс и понять, как работает закулисье.



Совсем скоро «Старый дом» представит всех членов Зрительского клуба персонально. Те, кто хочет стать его частью, могут прочитать манифест Зрительского клуба, заполнить анкету и отправить ее на почту teatr@old-house.ru.

Аккаунты Зрительского клуба:

Группа ВКонтакте: Зрительский клуб | театр «Старый дом»

Инстаграм: @oldhouse_club

Фото: архивы пресс-служб