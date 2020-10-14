Спектакли с тифлокомментариями начинает показывать «Старый дом»

Адаптированные версии спектаклей появились в репертуаре «Старого дома» благодаря сотрудничеству театра с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Финансированием проекта занимается благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Процесс тифлокомментирования выглядит так: через персональные наушники гости театра, имеющие проблемы со зрением, получают комментарии о том, что в данный момент происходит на сцене: они узнают об обстановке и перемене декораций, о безмолвных действиях актеров и многом другом. Причем тифрокомментатор дает всю эту информацию, не мешая остальным зрителям, поскольку он находится в отдельной комнате, оснащенной специальной техникой.

Ближайшие спектакли «Старого дома» с тифлокомментированием — трагикомедия «Очень простая история» 15 октября и детектив «Двойная игра» 16 октября. Кроме того, запланированы спектакли в ноябре и декабре.

Записаться на спектакли можно по телефону 266-25-92

При посещении необходимо предъявить удостоверение личности и справку об инвалидности.

Фото: архивы пресс-служб