Спектакль «Цемент», театр «Старый дом»

Постановку пьесы известного драматурга Хайнера Мюллера впервые в России сделал режиссер Никита Бетехтин. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса актеры смогли отыграть премьеру всего два раза. Как шутит творческая команда театра, «пандемия перемолола планы с не меньшим хладнокровием, нежели исторические события 1921 года судьбу главного героя „Цемента“ — Глеба Чумалова». Так что спектакль, который состоится 10 ноября, можно назвать еще одной премьерой после многомесячной паузы.

Главный герой «Цемента» возвращается с Гражданской войны, будто из страны мертвых. Его дом — в запустении, дочь умирает от голода в приюте, а жена не узнает его. Глеб решает построит новую жизнь, он хочет оживить «механическое тело» цементного завода и для это сам должен стать машиной. Сможет ли он воплотить свой замысел и создать новую реальность, не потеряв при этом семью и самого себя?

10 ноября, начало в 18:30

Театр «Старый дом», ул. Большевистская, 45

Фото: архивы пресс-служб