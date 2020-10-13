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Последний шанс: фильм, спектакль и выставку, созданные на основе реалити-шоу «Деревня», покажут всего три раза

Сергей Дроздов, режиссер проекта «Деревня», художественный руководитель театра «Понедельник выходной»:

– Мы впервые используем такой формат, объединив в одном пространстве арт-выставку, документальное кино и спектакль, специально для которого композитор Андрей Шумилов написал крутую музыку. В лучших традициях Петербургского фестиваля «Точка доступа», мероприятие пройдет не в театре, а на сторонней площадке – в здании городского аэропорта «Северный» (ул. Аэропорт 2/2). Для зрителя это будет очень необычный и интересный опыт, к тому же многие узнают в персонажах и интервьюируемых своих родителей, бабушек и дедушек. В пятницу и субботу после окончания основной программы состоится вечеринка (для тех, кто старше восемнадцати) – она включена в стоимость билета. 

К сожалению, мы вынуждены сделать всего три показа – 16, 17 и 18 октября. И, прежде всего, это связано с тем, что люди боятся повторного введения ограничительных мер, переживают, что не смогут вернуть деньги за билеты, однако у нас с этим точно проблем не будет. Тех, кто опасается посещать общественные места, тоже спешу успокоить: в обязательном порядке зрители будут использовать маски и санитайзеры – это требование Роспотребназдзора. Лично я вижу больше опасности в поездках на общественном транспорте, чем на культурном мероприятии, где публика более воспитанная и лояльная к правилам.

Купить билет на сайте театра

тел. (383) 258-3058, понедельник-выходной.рф, @ponedelnikvyh

Фото: архивы пресс-служб

Админ НСК,
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