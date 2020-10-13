К сожалению, мы вынуждены сделать всего три показа – 16, 17 и 18 октября. И, прежде всего, это связано с тем, что люди боятся повторного введения ограничительных мер, переживают, что не смогут вернуть деньги за билеты, однако у нас с этим точно проблем не будет. Тех, кто опасается посещать общественные места, тоже спешу успокоить: в обязательном порядке зрители будут использовать маски и санитайзеры – это требование Роспотребназдзора. Лично я вижу больше опасности в поездках на общественном транспорте, чем на культурном мероприятии, где публика более воспитанная и лояльная к правилам.

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