Сергей Дроздов, режиссер проекта «Деревня», художественный руководитель театра «Понедельник выходной»:
– Мы впервые используем такой формат, объединив в одном пространстве арт-выставку, документальное кино и спектакль, специально для которого композитор Андрей Шумилов написал крутую музыку. В лучших традициях Петербургского фестиваля «Точка доступа», мероприятие пройдет не в театре, а на сторонней площадке – в здании городского аэропорта «Северный» (ул. Аэропорт 2/2). Для зрителя это будет очень необычный и интересный опыт, к тому же многие узнают в персонажах и интервьюируемых своих родителей, бабушек и дедушек. В пятницу и субботу после окончания основной программы состоится вечеринка (для тех, кто старше восемнадцати) – она включена в стоимость билета.
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