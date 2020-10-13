Из-за сложной ситуации с COVID-19 руководство новосибирского театра решило временно остановить показы спектаклей.
Спектакли в «Красном факеле» отменяются
По сообщению пресс-службы «Красного факела», на фоне постоянного растущей статистики по числу заболевших коронавирусной инфекцией важно минимизировать массовые скопления людей. Переживая о состоянии здоровья и зрителей, и актеров, руководство театра приняло непростое решение с 13 по 25 октября включительно отменить запланированные спектакли. Творческий коллектив «Красного факела» надеется, что после вынужденной двухнедельной паузы активная работа возобновится.
Фото: архивы пресс-служб
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