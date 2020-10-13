Спектакли в «Красном факеле» отменяются

По сообщению пресс-службы «Красного факела», на фоне постоянного растущей статистики по числу заболевших коронавирусной инфекцией важно минимизировать массовые скопления людей. Переживая о состоянии здоровья и зрителей, и актеров, руководство театра приняло непростое решение с 13 по 25 октября включительно отменить запланированные спектакли. Творческий коллектив «Красного факела» надеется, что после вынужденной двухнедельной паузы активная работа возобновится.

Фото: архивы пресс-служб