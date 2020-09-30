Театру Афанасьева выделили 250 миллионов рублей из федерального бюджета

Хорошие новости сообщила в своем «Инстаграм» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. «Наш театр под руководством Сергея Афанасьева получит более 250 миллионов из федерального бюджета на финансирование реконструкции здания! Очень давно мы ждали этих новостей и вот наконец-то пришло подтверждение. Спасибо Губернатору и мэру за поддержку! И министерству культуры за совместную работу! Продолжим работать в том же духе! А ведь все началось еще в 2015 году, в кабинете у мэра с заместителем министра культуры РФ, с решения, что если город найдёт помещение, то нам выделят деньги на реконструкцию. И мы смогли это сделать! Совсем скоро один из любимых театров обзаведётся своим собственным зданием!», — написала она.

По проекту, в бывшем здании кинотеатра «Пионер» проведут ремонт подвала, реконструкцию стен, усилят внутренние перегородки и надстроят дополнительный этаж. Всего реконструкция оценивается в 450 миллионов рублей.