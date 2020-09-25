«Красный факел» предложил свой вариант подарка на День учителя

Информация об этом появилась в официальной группе: «Тепло поздравить своих учителей, преподавателей, тренеров, мастеров вам с радостью поможет «Красный факел» — специально к осеннему празднику мы подготовили фирменные подарочные сертификаты на билеты в театр».



По ним можно приобрести билеты на спектакли до конца 101-го театрального сезона на сумму, эквивалентную номиналу сертификата. Он начинается от 500 рублей.