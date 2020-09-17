«Первый театр» стал лауреатом Всероссийского фестиваля и Национальной премии «Арлекин»

Фестиваль театрального искусства «Арлекин» называют российским «Оскаром» театра для детей. В этом году он получил рекордное количество заявок за все время существования — 140. Из них жюри отобрало 9 спектаклей основной программы и 9 — внеконкурсной.

«Первый театр» впервые принял участие в фестивале и конкурсе «Арлекин» со спектаклем «Тоня Глиммердал», премьера которого состоялась 17 апреля 2019 года. Он поставлен по одноименной книге норвежской писательницы Марии Парр в переводе Ольги Дробот, при поддержке центра «Культурный город» в рамках проекта «Детки и предки».

«Первый театр»получил награды в четырех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа драматурга» (Ольга Обрезанова), «Лучшая женская роль» (Елизавета Кузнецова и Алина Трусевич), «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Болкунов).