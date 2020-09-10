НОВАТ открывает сезон новой сценической версией оперы «Иоланта»

Режиссер-постановщик спектакля Иркин Габитов отмечает, что в музыке «Иоланты» есть только поэзия и абсолютное отсутствие быта: «Своей целью я вижу поставить именно ту оперу, которую написал Чайковский — сказку, полную глубокого смысла, о том, что Божественное провидение — главное в жизни каждого человека, а истинное прозрение — в обретении Бога и любви».

Художник-постановщик спектакля Вячеслав Окунев создал декорации и костюмы, передающие дух рыцарской эпохи — романтический и таинственный средневековый замок с цветущим садом, украшенные золотом и вышивкой исторические костюмы, выдержанные в благородной цветовой гамме.

НОВАТ откроет оперный сезон премьерой «Иоланты» на большой сцене 19 сентября и 7 октября.