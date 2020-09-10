Минкультуры РФ выделит 50 миллионов рублей на ремонт театра Афанасьева

50 миллионов рублей из федерального бюджета пойдут на реконструкцию нового здания театра Афанасьева, который много лет не имеет своего.

50 миллионов из областного бюджета ушли на работы, которые начались летом и завершатся в декабре 2020 года. По проекту, в бывшем здании кинотеатра «Пионер» проведут ремонт подвала, реконструкцию стен, усилят внутренние перегородки и надстроят дополнительный этаж. Всего реконструкция оценивается в 450 миллионов рублей.