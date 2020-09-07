В Краеведческом музее открылась выставка, посвященная юбилею НОВАТа

Для выставки «НОВАТ сегодня» театр предоставил костюмы, бутафорию, кукол, созданных мастерами специально для постановок разных лет. В их числе коронационное одеяние Бориса Годунова и платье Марины Мнишек из грандиозной постановки оперы «Борис Годунов» 1990 года, костюмы к спектаклю «Царская невеста», созданные по эскизам легендарного театрального художника Альбина Ивановича Морозова, костюмы к спектаклю «Отелло», элегантные, богато декорированные балетные пачки, которые были созданы Яной Серебряковой для Гран Па из балета «Пахита», костюмы и предметы бутафории к спектаклям «Шехерезада», «Баядерка». Особый раздел — коллекция уникальных кукол в костюмах из спектаклей, созданная мастерами бутафорного цеха по эскизам художника Тимура Гуляева.

Выставка организована НОВАТом и Новосибирским краеведческим музеем при поддержке Фонда Президентских грантов и освещает знаковые события творческой истории крупнейшего музыкального театра России. Она будет открыта для посетителей до 6 декабря 2020 года.