В Новосибирске пройдет международный турнир по хоккею «Кубок Будущего»

Международный турнир по хоккею под «Кубок Будущего» состоится в Новосибирске в конце апреля 2024 года, сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта. Планируется, что в ледовых состязаниях соревнованиях будут участвовать команды из трех стран СНГ.

«Участие в турнире примут молодёжные команды России, Республики Казахстан и Республики Беларусь, а также сборная команда Студенческой хоккейной лиги. Соревновательные дни – с 25 по 28 апреля», – прокомментировали в министерстве.

Кроме традиционных матчей, в рамках Кубка пройдут поединки 3 на 3. День проведения игр в этом формате определят уже после утверждения основного расписания турнира.

Фото: 2ГИС