Сильнейшие гимнасты из пяти стран сразятся на турнире в Новосибирской области

170 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Луганской и Донецкой народных республик станут участниками турнира по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича. Соревнования впервые пройдут в Новосибирской области. Об этом было заявлено сегодня на заседании оргкомитета предстоящего турнира.

Турнир по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича пройдёт в спортивном комплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября. Постановлением губернатора Новосибирской области создан организационный комитет, который возглавил замгубернатора Сергей Нелюбов.



«Турнир на призы наших прославленных гимнастов посвящен 85-летию Новосибирской области и является важным событием в нашем спортивном календаре. К нам приедут зарубежные спортсмены, а также гости из ДНР и ЛНР. Мы должны радушно встретить гостей и провести соревнования на высоком уровне, тем более у нас есть большой опыт подобных мероприятий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.



Продуманы и решены вопросы проживания, питания, логистики, безопасности, медицинского обеспечения. Организаторы предусмотрели обширную экскурсионную программу, участников будут сопровождать волонтеры.



По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, участие спортсменов из пяти дружественных стран налагает особую ответственность. В этом году в России еще не проводились подобные международные соревнования по этому виду спорта, поэтому к новосибирскому турниру будет приковано особое внимание. Среди 170 участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда.



Мероприятие будет предварять красочная церемония открытия, которая также будет посвящена 85-летию Новосибирской области. В рамках театрализованного представления участникам и гостям церемонии будет представлена история нашего региона, его современный потенциал, хроника спортивных побед олимпийцев Новосибирской области.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru