Новосибирская спортсменка взяла золото на мировом первенстве по тайскому боксу

Первенство мира по тайскому боксу проходило с 9 по 20 августа. Местом события стала малазийская столица – город Куала-Лумпур. Российские спортсмены были допущены к участию в турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации ассоциаций муайтай (IFMA).

В марте этого года по рекомендации Международного олимпийского комитета представители России и Белоруссии были отстранены от участия почти во всех международных соревнованиях. Но у спортивных федераций при этом осталось право принимать решение самостоятельно: допускать или нет означенные страны на соревнования. IFMA одной из первых дала нашим спортсменам зеленый свет, заявив, что санкции не должны касаться детей и подростков.

