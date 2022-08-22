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Новосибирская спортсменка взяла золото на мировом первенстве по тайскому боксу

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17-летняя Алина Цыва была единственной, кто представлял наш регион на этих соревнованиях.

Первенство мира по тайскому боксу проходило с 9 по 20 августа. Местом события стала малазийская столица – город Куала-Лумпур. Российские спортсмены были допущены к участию в турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации ассоциаций муайтай (IFMA).

В марте этого года по рекомендации Международного олимпийского комитета представители России и Белоруссии были отстранены от участия почти во всех международных соревнованиях. Но у спортивных федераций при этом осталось право принимать решение самостоятельно: допускать или нет означенные страны на соревнования. IFMA одной из первых дала нашим спортсменам зеленый свет, заявив, что санкции не должны касаться детей и подростков.
 

Выступила в Куала-Лумпуре и новосибирская спортсменка: Алина Цыва (весовая категория свыше 75 кг) стала единственной, кто представлял наш регион на данных соревнованиях. 17-летняя воспитанница тренера Вячеслава Муштаева предварительно прошла отбор на международные старты, завоевав в этом году золото первенства Сибирского федерального округа, а затем – и первенства России. В Малайзии ее также ждал успех.

Были разыграны медали среди юных атлетов пяти возрастных категорий: 8–9, 10–11, 12–13, 14–15 и 16–17 лет. Борьбу в общей сложности вели 637 участников, объединенные в 129 команд. Честь нашей страны защищал 81 спортсмен из 28 субъектов РФ. По итогу сборная России заняла первое общекомандное место с 63 медалями (из них 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых).

Фото: архивы пресс-служб

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