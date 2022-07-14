25 юных новосибирцев примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии»

25 юных спортсменов из Новосибирской области отобрали в состав сборной Сибирского Федерального округа на международные детские игры. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Международные детские старты пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Участники – спортсмены 16 лет и младше.

«На данный момент отборочные мероприятия по всем видам спорта, представленным на Международных играх «Дети Азии», окончены. Всего 25 спортсменов и 14 тренеров и специалистов, работающих с командой, отправятся в составе сборной СФО от Новосибирской области. Большинство спортсменов находятся сейчас на тренировочных мероприятиях, а некоторые возвращаются с всероссийских соревнований», – отметил министр .

Сергей Ахапов подчеркнул, что к подготовке к играм спортсмены и делегация подходят ответственно. Сборная Сибирского федерального округа будет вылетать на Игры из Новосибирска. Поэтому на регион ложится большая ответственность по отправке делегации.

На VII Играх будут разыграны медали по 19 видам спорта. По словам министра, большие шансы на победу у новосибирцев в пулевой стрельбе, бадминтону, плаванию, вольной борьбе и самбо.

Амбициозные задачи стоят и перед всей сборной СФО. Руководитель делегации, тренер сборных команд России по СФО Вероника Тайдакова, напомнила, что команда СФО начала участвовать в Играх с 2012 года и всегда претендовала на призовые места. «Комплектование команды началось с ноября прошлого года. На данный момент команда полностью сформирована, в ее состав вошли 179 спортсменов и специалистов из 9 субъектов Сибирского федерального округа, которые будут соревноваться почти во всех видах спорта, представленных на Играх. Перед командой стоит амбициозная задача – у нас достаточно много сильных спортсменов по многим видам спорта, поэтому мы рассчитываем попасть в призеры», – подчеркнула Вероника Тайдакова.

В этом году в Играх примут участие юные спортсмены из 14 стран. О готовности объектов во Владивостоке к приезду спортсменов и представителей делегации в ходе пресс-конференции по видеосвязи рассказал заместитель руководителя дирекции международных игр «Дети Азии» Михаил Сивцев. Также информацию о готовности своих спортсменов представил министр физической культур и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Что касается новосибирских спортсменов, то сейчас они проходят усиленную подготовку и настраиваются на достойное выступление на этих международных стартах. Ребята примут участие в таких видах спорта как бадминтон, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, бокс, легкая атлетика, дзюдо, плавание.