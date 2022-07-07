Полетаем? В Новосибирске состоится масштабный авиафестиваль

В программе — чемпионат области по парашютному спорту, Кубок Новосибирской области по авиамодельному спорту, показательные пролеты воздушных шаров и многое другое.
Фестиваль «Будем жить!» пройдет в Новосибирске 29–31 июля на аэродроме «Мочище», кульминацией праздника станет авиашоу 31 июля. Для удобства участников и гостей мероприятия будут запущены дополнительные электрички и автобусы.
Вопросы подготовки и проведения, транспортной доступности для участников и гостей фестиваля, обеспечения общественного порядка обсуждались в правительстве Новосибирской области на заседании оргкомитета по подготовке и проведению регионального авиационного фестиваля, прошедшем под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова. В настоящее время завершается доработка плана мероприятий по подготовке фестиваля, посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как доложил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в программе фестиваля чемпионат области по парашютному спорту, Кубок Новосибирской области по авиамодельному спорту, красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов. «Основной частью программы станет авиационное шоу и финальные соревнования чемпионата Новосибирской области по парашютному спорту», – сообщил министр.
Кроме того, в программе фестиваля – большая праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов, розыгрыши призов от организаторов и партнеров, закрытие спортивного фестиваля и награждение участников спортивных соревнований. В ходе заседания оргкомитета отмечалось, что мероприятие обеспечено необходимым медицинским сопровождением, также предусмотрены все необходимые меры безопасности.
До аэродрома Мочище будет организовано движение электропоездов. Для подвоза пассажиров планируется организовать 11 пригородных поездов, в том числе 8 будут назначены дополнительно. Для вывоза пассажиров после мероприятия будет организовано 13 пригородных поездов, в том числе 10 дополнительно. Также планируется организация подвоза пассажиров с остановки общественного транспорта «Учительская» автобусами маршрутов № 189 и 189л маршрутов с десятиминутным интервалом. Будут курсировать подвозящие маршруты от электропоездов до аэродрома Мочище.
Фото: vk.com/club149949773
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