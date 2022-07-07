Полетаем? В Новосибирске состоится масштабный авиафестиваль

Фестиваль «Будем жить!» пройдет в Новосибирске 29–31 июля на аэродроме «Мочище», кульминацией праздника станет авиашоу 31 июля. Для удобства участников и гостей мероприятия будут запущены дополнительные электрички и автобусы.

Вопросы подготовки и проведения, транспортной доступности для участников и гостей фестиваля, обеспечения общественного порядка обсуждались в правительстве Новосибирской области на заседании оргкомитета по подготовке и проведению регионального авиационного фестиваля, прошедшем под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова. В настоящее время завершается доработка плана мероприятий по подготовке фестиваля, посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как доложил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в программе фестиваля чемпионат области по парашютному спорту, Кубок Новосибирской области по авиамодельному спорту, красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов. «Основной частью программы станет авиационное шоу и финальные соревнования чемпионата Новосибирской области по парашютному спорту», – сообщил министр.