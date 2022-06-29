Новосибирские пловцы привезли 19 медалей из Петербурга

Международные соревнования по подводному спорту прошли в Петербурге. Борьбу за награды вели 144 сильнейших пловца-подводника из 19 субъектов Российской Федерации, республик Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, а также гости из Индонезии.

Программу турнира составили такие дисциплины как плавание в классических ластах, плавание в ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину.