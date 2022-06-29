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Новосибирские пловцы привезли 19 медалей из Петербурга

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В Северной столице прошли международные соревнования по подводному спорту.

Международные соревнования по подводному спорту прошли в Петербурге. Борьбу за награды вели 144 сильнейших пловца-подводника из 19 субъектов Российской Федерации, республик Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, а также гости из Индонезии.

Программу турнира составили такие дисциплины как плавание в классических ластах, плавание в ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину.

Новосибирская область в очередной раз доказала, что наша школа подводного спорта высоко держит планку, оставаясь одной из лучших в стране и мире. В активе сборной НСО – 19 медалей, в том числе девять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.

Абсолютное превосходство доказал при этом один из наших прославленных подводников, заслуженный мастер спорта России Владимир Журавлев: 28-летний сибиряк пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала. Среди юниоров более других товарищей по команде отличился 17-летний Андрей Орлов – на его счету три награды высшего достоинства. Назовем всех наших медалистов.

Фото: архивы пресс-служб

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