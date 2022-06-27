В Новосибирске состоятся матчи по волейболу в рамках Всероссийской спартакиады

Региональный центр волейбола (РЦВ) «Локомотив – Арена» в Новосибирске примет матчи по волейболу среди мужских команд в рамках I Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Соревнования пройдут в два этапа: первый – предварительный, второй – суперфиналы. Всего в турнире примут участие восемь мужских и восемь женских команд. В борьбу вступят мужские сборные команды Белгородской, Кемеровской, Ленинградской, Новосибирской областей, сборная Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и сборная молодежная команда России. В женском турнире выявлять сильнейших будут команды Калининградской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, команда из городов Москва и Санкт-Петербург, Республики Татарстан, а также сборная молодежная команда России.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в Новосибирске с 11 по 13 августа пройдут матчи группы «Б», в которую вошли мужские команды Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской областей и молодежная сборная России по волейболу. Матчи группы «А» пройдут в Казани, а женские команды будут соревноваться в Калининграде и Туле. Суперфиналы пройдут в Москве. Отбор для участия производится на основании рейтинга клубных команд, базирующихся в регионе, по итогам чемпионата России 2022 года среди команд Суперлиги. Новосибирскую область будет представлять волейбольный клуб «Локомотив – Новосибирск».

Отметим, что новосибирский клуб занял второе место в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022.

Также к участию в первой Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года готовятся и другие спортсмены Новосибирской области по таким видам спорта как пулевая стрельба, легкая атлетика, регби, бадминтон, баскетбол – участие примут как женская команда «Динамо», так и мужская – «Новосибирск».