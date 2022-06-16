Юные новосибирцы вступили в борьбу за знаки «Готов к труду и обороне»

Региональный этап VI летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций стартовал 16 июня в наукограде Кольцово.

В борьбу по программе многоборья ГТО вступили 15 команд, которые показали лучшие результаты на предыдущем – муниципальном – этапе соревнований. Среди них – сборные Краснозерского, Куйбышевского, Новосибирского, Сузунского, Татарского, Тогучинского и Черепановского районов области, городов Бердска и Оби, рабочего поселка Кольцово, а также пять команд, которые представляют территории Новосибирска: Центральный округ, Ленинский, Первомайский, Калининский и Октябрьский районы.

Всего в эти дни, 16 и 17 июня, на старт выйдут 120 юных атлетов-многоборцев в возрасте 11-15 лет. На трех этапах данного фестиваля выступило рекордное количество учащихся образовательных организаций нашего региона – более 10 тысяч (в 2019 году – 8,5 тысячи).

«Выполнение комплекса ГТО – это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни и показатель его физического состояния. Сегодня комплекс ГТО прочно вошел в нашу спортивную жизнь и стал ее важной составляющей. В Новосибирской области все – от младших школьников до взрослых – с удовольствием сдают нормативы – бегают, прыгают, подтягиваются, осваивая этот физкультурно-спортивный комплекс», – отметила заместитель министра физической культуры и спорта Марина Курносова.

Традиционно региональный этап фестиваля ГТО среди учащихся проходит в Кольцово, территория которого продолжает сегодня прирастать спортивными объектами. Так, в этом году соревнования по бегу на короткую дистанцию принимает новый легкоатлетический манеж, открывшийся зимой этого года в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь же состоялась и торжественная церемония открытия соревнования. Парад делегаций приветствовал глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников.

Соревнования по стрельбе и плаванию – пройдут в тире и бассейне МБОУ «Лицей Технополис», который распахнул двери 1 сентября 2020 года. Остальные старты проходят на кольцовском стадионе.

Восемь лучших многоборцев ГТО (по два юноши и две девушки от каждой возрастной группы), которые покажут самые высокие результаты в личном зачете, получат путевку на всероссийский финал фестиваля ГТО среди учащихся образовательных организаций. Общенациональный финал запланирован к проведению в международном детском центре «Артек» (Республика Крым) на период первой осенней смены (1-21 сентября). Новосибирцы ежегодно участвуют в этих соревнованиях, областная сборная дважды попадала в призы общероссийского фестиваля – привозила домой из «Артека» серебряные награды в 2017 и 2018 годах.

Организаторами фестиваля в Новосибирской области являются министерство образования и министерство физической культуры и спорта, проходит он при поддержке ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» и администрации наукограда Кольцово.

Фото: архивы пресс-служб