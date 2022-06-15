В Новосибирской области состоялись благотворительные соревнования по художественной гимнастике «Добрые Сердца»

В состязаниях, прошедших в Краснообске, приняли участие 240 гимнасток из восьми спортивных клубов и школ.
5 июня в рабочем поселке Краснообск (Новосибирская область) состоялись благотворительные соревнования по художественной гимнастике «Добрые Сердца». Соревнования прошли в спортивном зале МАОУ «Гимназия «Краснообская».
Мероприятие стартовало с торжественного парада открытия. Подготовку и проведение соревнований осуществляла АНО ДО СК «Пантера», под руководством Лапиной Марии Константиновны и Кручининой Ольги Владимировны, при поддержке:
- Президента Федерации Новосибирской области по художественной гимнастике Бахмутовой Веры Николаевны;
- Главного судьи соревнований, спортивного судьи Всероссийской категории Ивановой Светланы Александровны;
- Старшего тренера ДЮСШ «Академия» Конторских Светланы Сергеевны;
- Директора МАОУ «Гимназия «Краснообская» Пластун Марии Александровны;
- Директора ДЮСШ «Академия» Волкова Андрея Юрьевича.
Для спортивного клуба «Пантера» основной целью проведенного мероприятия являлось оказание помощи и поддержки ребенку с диагнозом ДЦП и детям с онкологическими заболеваниями.
Основные задачи соревнований «Добрые Сердца»:
- формирование проявления сострадания и сопричастности посредством благотворительности у подрастающего поколения;
- привлечение пожертвований в благотворительный фонд «Защити Жизнь» для оказания помощи больным онкологией детям;
- укрепление связей между спортивными школами, центрами, клубами;
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- приобретение юными гимнастками соревновательного опыта;
- привлечение внимания к детскому спорту;
- воспитания патриотизма и любви к родному краю;
- развитие и популяризация художественной гимнастики в Новосибирской области.
В соревнованиях приняли участие 240 гимнасток из 8 спортивных клубов и школ Новосибирска, области и Новосибирского района, в возрастных категориях от 5 до 14 лет.
С помощью организационно-технических взносов участниц соревнований, спонсорской поддержки и анонимных переводов было собранно 387 тысяч рублей. Сбор средств осуществлялся для подопечных благотворительного фонда «Защити Жизнь», под руководством Голоядовой Евгении Викторовны, и для оказания помощи в реабилитации ребенка с диагнозом ДЦП Махажиевой Мие.
Фото: архивы пресс-служб
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