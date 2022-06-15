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В Новосибирской области состоялись благотворительные соревнования по художественной гимнастике «Добрые Сердца»

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В состязаниях, прошедших в Краснообске, приняли участие 240 гимнасток из восьми спортивных клубов и школ.

5 июня в рабочем поселке Краснообск (Новосибирская область) состоялись благотворительные соревнования по художественной гимнастике «Добрые Сердца». Соревнования прошли в спортивном зале МАОУ «Гимназия «Краснообская».

Мероприятие стартовало с торжественного парада открытия. Подготовку и проведение соревнований осуществляла АНО ДО СК «Пантера», под руководством Лапиной Марии Константиновны и Кручининой Ольги Владимировны, при поддержке:

- Президента Федерации Новосибирской области по художественной гимнастике Бахмутовой Веры Николаевны;

- Главного судьи соревнований, спортивного судьи Всероссийской категории Ивановой Светланы Александровны;

- Старшего тренера ДЮСШ «Академия» Конторских Светланы Сергеевны;

- Директора МАОУ «Гимназия «Краснообская» Пластун Марии Александровны;

- Директора ДЮСШ «Академия» Волкова Андрея Юрьевича.

Для спортивного клуба «Пантера» основной целью проведенного мероприятия являлось оказание помощи и поддержки ребенку с диагнозом ДЦП и детям с онкологическими заболеваниями.

Основные задачи соревнований «Добрые Сердца»:

- формирование проявления сострадания и сопричастности посредством благотворительности у подрастающего поколения;

- привлечение пожертвований в благотворительный фонд «Защити Жизнь» для оказания помощи больным онкологией детям;

- укрепление связей между спортивными школами, центрами, клубами;

- повышение спортивного мастерства гимнасток;

- приобретение юными гимнастками соревновательного опыта;

- привлечение внимания к детскому спорту;

- воспитания патриотизма и любви к родному краю;

- развитие и популяризация художественной гимнастики в Новосибирской области.

В соревнованиях приняли участие 240 гимнасток из 8 спортивных клубов и школ Новосибирска, области и Новосибирского района, в возрастных категориях от 5 до 14 лет.

С помощью организационно-технических взносов участниц соревнований, спонсорской поддержки и анонимных переводов было собранно 387 тысяч рублей. Сбор средств осуществлялся для подопечных благотворительного фонда «Защити Жизнь», под руководством Голоядовой Евгении Викторовны, и для оказания помощи в реабилитации ребенка с диагнозом ДЦП Махажиевой Мие.

Фото: архивы пресс-служб

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