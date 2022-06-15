В Новосибирской области состоялись благотворительные соревнования по художественной гимнастике «Добрые Сердца»

С помощью организационно-технических взносов участниц соревнований, спонсорской поддержки и анонимных переводов было собранно 387 тысяч рублей. Сбор средств осуществлялся для подопечных благотворительного фонда «Защити Жизнь», под руководством Голоядовой Евгении Викторовны, и для оказания помощи в реабилитации ребенка с диагнозом ДЦП Махажиевой Мие.

Фото: архивы пресс-служб