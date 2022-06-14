Проект новосибирского клуба скандинавской ходьбы получил президентский грант

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация клуб северной ходьбы «Сибирские ходоки» победила в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Сканди шагом по родному краю».

На конкурс было подано 11 203 проектов от 9 640 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Победителями стали 1 889 социально ориентированных некоммерческих организации, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

Проект «Сканди шагом по родному краю» направлен на развитие новых форм активного досуга для жителей мегаполиса, он подразумевает пешие экскурсии скандинавской ходьбой по историческим местам города Новосибирска и области с целью изучения природы и истории родного края. Для этого будут привлечены профессиональные инструкторы, экскурсоводы и волонтеры.

Как отмечает президент клуба «Сибирские ходоки» Галина Климук, проект объединяет в себя две составляющие – популяризацию культурно-исторического наследия города Новосибирска и области и занятия скандинавской ходьбой, которая за последние пять лет набрала обороты и стала популярной у населения Новосибирской области.

« Мы будем собираться в различных частях города. Предполагается приглашение жителей всех возрастов, в том числе, детей с родителями. Если у кого-то не будет палок, мы их выдадим бесплатно. Также в рамках гранта мы планируем провести несколько фестивалей, мастер- классы. Разработать маршрут нам помогут гиды и экскурсоводы», — рассказывает Галина.

Размер гранта составил 500 тысяч рублей. Проект написан при поддержке МАУ «Стадион» и федерации спортивного туризма Новосибирской области.

Срок реализации данного проекта с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года. На выделенные средства планируется закупить шатер, тепловые пушки для проведения экскурсии в холодное время года, термосы, палки. Кроме того, для всех участников экскурсии будут разработаны буклеты об исторических местах города и региона.

Фото: из личных архивов Галины Климук