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Кто займет место главного тренера ФК «Новосибирск»?

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Ранее стало известно, что свой пост покидает тренер футбольного клуба Павел Могилевский.

В ФК «Новосибирск» произошли важные кадровые изменения. Новым главным тренером команды выбран Алексей Поддубский, ранее занимавший аналогичную должность в «СКА-Хабаровск». Сообщение назначении нового тренера появились на странице футбольного «ВКонтакте». Отмечается, что контракт с 49-летним Поддубским подписали на год.

«Алексей Николаевич долгие годы работал в хабаровском СКА, несколько раз занимал пост главного тренера команды, именно под его руководством армейцы вышли в Премьер-лигу», — сказано в сообщении.

В планах у Алексея Поддубского — сформировать новый состав тренерского штаба. Уже через девять дней, 19 июня, футболисты команды соберутся в Новосибирске. После этого с 20 июня на базе «Олимпийская» стартует предсезонный сбор.

Фото: vk.com/fcnsk

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