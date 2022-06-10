Кто займет место главного тренера ФК «Новосибирск»?

В ФК «Новосибирск» произошли важные кадровые изменения. Новым главным тренером команды выбран Алексей Поддубский, ранее занимавший аналогичную должность в «СКА-Хабаровск». Сообщение назначении нового тренера появились на странице футбольного «ВКонтакте». Отмечается, что контракт с 49-летним Поддубским подписали на год.

«Алексей Николаевич долгие годы работал в хабаровском СКА, несколько раз занимал пост главного тренера команды, именно под его руководством армейцы вышли в Премьер-лигу», — сказано в сообщении.

В планах у Алексея Поддубского — сформировать новый состав тренерского штаба. Уже через девять дней, 19 июня, футболисты команды соберутся в Новосибирске. После этого с 20 июня на базе «Олимпийская» стартует предсезонный сбор.

Фото: vk.com/fcnsk