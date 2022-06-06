Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» покидает свой пост

На официальном сайте ФК «Новосибирск» опубликована информация о том, что главный тренер Павел Могилевский уходит из клуба. В организации приняли решение не продлевать с ним контракт.

«Контракт с Павлом Викторовичем, который истекает в конце сезона, не будет продлен по взаимной договоренности сторон. Мы благодарим Павла Викторовича за сотрудничество и желаем удачи в тренерской карьере!», – прокомментировали в футбольном клубе «Новосибирск»

Отметим, что в минувшую субботу, 4 июня, «Новосибирск» проиграл на домашнем матче гостям из Перми ФК «Звезда» со счетом 1:2. Сезон 2021-2022 клуб завершил серией поражений.

Павел Могилевский пробыл в должности главного тренера новосибирского клуба ровно год, с нашими спортсменами он начал работать в июне 2021-го. Когда будет представлен новый главный тренер, пока неизвестно.

Фото: vk.com/fcnsk