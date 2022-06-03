Кубки и чемпионаты страны, летняя Универсиада и международные соревнования – какие спортивные мероприятия пройдут в Новосибирской области до конца года?

О масштабной программе-2022 рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Всероссийская летняя Универсиада, спартакиада субъектов РФ по летним видам спорта, матчи по волейболу – эти и другие масштабные мероприятия планируется провести в Новосибирской области до конца 2022 года, всего порядка 25 знаковых всероссийских турниров.
Спортивный календарь соревнований и массовых мероприятий региона, сохранение соревновательной активности спортсменов, развитие детско-юношеского и массового спорта, увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры – ключевые задачи, которые стоят сегодня перед сферой спорта, обсудили в ходе пресс-конференции с участием министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова.
По словам министра, изменения в единый календарный план и единую всероссийскую спортивную классификацию для сохранения тренировочного и соревновательного процессов вносятся в ежедневном режиме. Несмотря на отмену ряда международных турниров, календарь пополняется как традиционными соревнованиями, так и новыми.
«В 2021 году Новосибирская область провела как минимум шесть Кубков и чемпионатов страны. В этом году мы нацелены на то, чтобы провести большое количество всероссийских турниров по различным видам спорта, а вот в 2023 году будем подавать заявки на проведение и международных соревнований. У нас уже есть необходимая инфраструктура по многим видам спорта, многофункциональная ледовая арена будет открыта к концу 2022 года, 50-метровый бассейн СКА – в 2023-м. Эти объекты дадут нам возможность принимать соревнования самого высокого уровня», – отметил министр.
В данное время регион готовится к проведению местной олимпиады – XXXVI летних сельских спортивных игр Новосибирской области, финал которых пройдет с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве. Участие в соревнованиях планируют принять команды из всех 30 муниципальных районов и четырех городских округов, старты пройдут на обновленном после реконструкции стадионе «Труд». Возобновляется также проведение спартакиад пенсионеров и инвалидов Новосибирской области, которые ранее были отменены из-за пандемии.
Не уменьшается и количество выездных соревнований – новосибирские спортсмены готовятся к стартам VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 года, которая пройдет с 21 июня по 17 июля по девяти видам спорта в различных субъектах РФ. Пополнится календарь новыми турнирами – на середину августа запланировано проведение первой Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Новосибирская область планирует принять матчи по волейболу в региональном центре «Локомотив-Арена». А в сентябре пройдет серия мероприятий в честь 70-летия прославленного новосибирского тренера Бориса Писецкого: всероссийский турнир среди юных фехтовальщиков, ряд интересных встреч, мастер-классов и другие.
Международные турниры также остаются в календаре. В период с 27 июля по 8 августа наши юные спортсмены в составе команды Сибирского федерального округа примут участие в VII Международных спортивных играх «Дети Азии» (Владивосток). В программу игр входит 17 обязательных видов спорта. Приморский край, на правах организатора, предложил включить в программу два дополнительных вида спорта: бадминтон и танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»).
Новосибирская область примет в октябре международные соревнования по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (12-17 лет, весовые категории, ката) «Andrey Yakutov 30th Memorial», всероссийский турнир по настольному теннису, Кубок России по киокусинкай и другие всероссийские турниры по различным видам спорта.
Больше станет и массовых мероприятий: 31 июля планируется провести авиационное шоу в Мочище, а осенью – имиджевый для нашего региона Сибирский фестиваль бега – полумарафон Александра Раевича. В этом году мероприятие пройдет в максимально расширенном формате, с дополнительными дистанциями для детей.
Фото: архивы пресс-служб
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