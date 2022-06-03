Кубки и чемпионаты страны, летняя Универсиада и международные соревнования – какие спортивные мероприятия пройдут в Новосибирской области до конца года?

Всероссийская летняя Универсиада, спартакиада субъектов РФ по летним видам спорта, матчи по волейболу – эти и другие масштабные мероприятия планируется провести в Новосибирской области до конца 2022 года, всего порядка 25 знаковых всероссийских турниров.

Спортивный календарь соревнований и массовых мероприятий региона, сохранение соревновательной активности спортсменов, развитие детско-юношеского и массового спорта, увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры – ключевые задачи, которые стоят сегодня перед сферой спорта, обсудили в ходе пресс-конференции с участием министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова.



По словам министра, изменения в единый календарный план и единую всероссийскую спортивную классификацию для сохранения тренировочного и соревновательного процессов вносятся в ежедневном режиме. Несмотря на отмену ряда международных турниров, календарь пополняется как традиционными соревнованиями, так и новыми.



«В 2021 году Новосибирская область провела как минимум шесть Кубков и чемпионатов страны. В этом году мы нацелены на то, чтобы провести большое количество всероссийских турниров по различным видам спорта, а вот в 2023 году будем подавать заявки на проведение и международных соревнований. У нас уже есть необходимая инфраструктура по многим видам спорта, многофункциональная ледовая арена будет открыта к концу 2022 года, 50-метровый бассейн СКА – в 2023-м. Эти объекты дадут нам возможность принимать соревнования самого высокого уровня», – отметил министр.



В данное время регион готовится к проведению местной олимпиады – XXXVI летних сельских спортивных игр Новосибирской области, финал которых пройдет с 30 июня по 3 июля в Куйбышеве. Участие в соревнованиях планируют принять команды из всех 30 муниципальных районов и четырех городских округов, старты пройдут на обновленном после реконструкции стадионе «Труд». Возобновляется также проведение спартакиад пенсионеров и инвалидов Новосибирской области, которые ранее были отменены из-за пандемии.

