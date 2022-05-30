Новосибирские пловцы завоевали 11 медалей на первенстве России

Спортсмены взяли 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, а также заняли третье общекомандное место по итогам соревнований.
Первенство России по плаванию среди юниоров прошло в Пензе. Сборная команда Новосибирской области завоевала 11 медалей, из них 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
В личных видах программы три золотые медали на счету Виктории Старостиной. Воспитанница Анны Николенко стала лучшей на 200-метровке вольным стилем, а также на дистанциях 200 м и 400 м комплексом.
Дарья Трофимова стала двукратным серебряным призёром на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, а также бронзовым призёром на 200-метровке вольным стилем.
15-летняя Дарья Зарубенкова стала серебряным призёром на 100-метровке на спине и бронзовым призёром на 200-метровке на спине.
В эстафетном плавании сборная Новосибирской области дважды стала серебряным призером в эстафете 4 по 100 метров среди юниорок и в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем наши девушки стали обладательницами бронзовых наград.
В общекомандном зачете сборная команда Новосибирской области заняла третье место среди 1 группы спортсменов (в составе команды региона 30 человек).
Сибиряков обогнали сборные столичных команд. Первое место досталось спортсменам Петербурга-1, второе место у команды Москвы-1.
Фото: архивы пресс-служб
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