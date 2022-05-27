Новосибирские водители отправились в автомотопробег по Чуйскому тракту

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов отметил, что пробег, посвященный столетию тракта, еще больше укрепит дружеские отношения Новосибирской области с соседними регионами.
В Новосибирске 26 мая торжественно начался автомотопробег в честь 100-летия Чуйского тракта. Протяженность дороги почти тысяча километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В пробеге принимают участие 35 жителей Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Их путь пролегает из Новосибирска в Барнаул, затем в Бийск, Горно-Алтайск и село Ташанта. Завершится автомотопробег 29 мая в Майминском районе Республики Алтай.
«Чуйский тракт – это то направление, которое знакомо каждому новосибирцу. Не зря он является одной из самых красивых автодорог мира. Прекрасная идея – провести автопробег. Уверен, что это еще больше укрепит дружеские отношения Новосибирской области с соседними регионами», – сказал министр спорта НСО Сергей Ахапов.
Фото: архивы пресс-служб
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