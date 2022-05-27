Новосибирские водители отправились в автомотопробег по Чуйскому тракту

В Новосибирске 26 мая торжественно начался автомотопробег в честь 100-летия Чуйского тракта. Протяженность дороги почти тысяча километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В пробеге принимают участие 35 жителей Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Их путь пролегает из Новосибирска в Барнаул, затем в Бийск, Горно-Алтайск и село Ташанта. Завершится автомотопробег 29 мая в Майминском районе Республики Алтай.