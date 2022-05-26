В спортивных учреждениях Новосибирской области провели День открытых дверей в рамках Недели детства

В спортивных учреждениях прошел День открытых дверей. Он был приурочен к Дню защиты детей. Спортивные школы, федерации провели открытые тренировки, соревнования, экскурсии по своим объектам, познакомили гостей с особенностями видов спорта, которые развиваются на территории Новосибирской области.

Дни открытых дверей в разных учреждениях Новосибирской области проходят в рамках тематической Недели детства. На протяжении недели каждый день является тематическим, 25 мая стал «Днем физической культуры и спорта».