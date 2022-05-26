В спортивных учреждениях Новосибирской области провели День открытых дверей в рамках Недели детства

Накануне Дня защиты детей ребят познакомили со спецификой разных видов спорта.
В спортивных учреждениях прошел День открытых дверей. Он был приурочен к Дню защиты детей. Спортивные школы, федерации провели открытые тренировки, соревнования, экскурсии по своим объектам, познакомили гостей с особенностями видов спорта, которые развиваются на территории Новосибирской области.
Дни открытых дверей в разных учреждениях Новосибирской области проходят в рамках тематической Недели детства. На протяжении недели каждый день является тематическим, 25 мая стал «Днем физической культуры и спорта».
Спортшколы пригласили родителей, детей, тех, кто уже занимается или еще раздумывает над вариантами занятий спортом. В ходе посещения учреждений у гостей была возможность увидеть своими глазами тренировочный или соревновательный процесс, получить исчерпывающую информацию, задать интересующие вопросы.
В школах по фехтованию, спортивной и художественной гимнастике, шахматам, единоборствам, хоккею с мячом, биатлону, хоккею, сноуборду, конному спорту состоялись открытые тренировочные мероприятия.
В центре адаптивных видов спорта прошли тренировки по легкой атлетике, футболу, фехтованию на колясках, голболу, волейболу среди спортсменов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.
В школе водных видов спорта открытые тренировки были проведены как с обычными спортсменами, так и в группе адаптивного плавания, где тренеры показывали работу с детьми с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Школы по стрелковым видам спорта, по лыжному спорту провели экскурсии по своим объектам, познакомили гостей с нюансами тренировочного процесса. Родители были удивлены некоторым фактам. Например, когда узнали, что в стрельбе из лука больше половины тренировочного времени в группах начальной подготовки уходит на физические упражнения. Иначе юные стрелки не смогут справиться с тетивой.
Школа самбо вместе с тренировками провела открытые соревнования среди самых юных атлетов. Дошкольники, которые пришли на ковёр вместе с родителями, конечно же, захотели стать самбистами.
А в целом практически все тренеры, руководители спортшкол подчёркивали – двери спортивных учреждений открыты всегда!
Фото: архивы пресс-служб
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