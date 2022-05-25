На Михайловской набережной в Новосибирске открыли баскетбольную площадку

Площадь спортивного объекта – 720 кв. м, а его стоимость составила более 4,3 млн руб.
На Михайловской набережной в Новосибирске открылась баскетбольная площадка. Здесь будут проводиться тренировки и профессиональные соревнования в формате 3х3. После согласования графика новая локация станет доступна и для спортсменов-любителей. По словам мэра Анатолия Локтя, появление такого объекта – важный этап в развитии городской набережной.
«Это событие очень важное, поскольку речь идет о развитии нашей набережной. Напомню, мы ее строили три года. Увеличилась прогулочная зона, расширилась набережная и в сторону ул. Большевистской. Большую помощь в ее развитии нам оказывают инвесторы. За это хотелось бы сказать им спасибо. Надеюсь, что в этом году закончим этап реконструкции участка с лестницей, верхним променадом, аттракционами. Местом притяжения этой части набережной станет спортивная баскетбольная площадка. Она летняя, открытая, с полноценным покрытием из резиновой крошки, разработанным специально для таких объектов. Здесь соблюдены все размеры, геометрия. Одним словом, проводить матчи на свежем воздухе можно на уровне Олимпийских игр», – сказал градоначальник.
Как отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, это первая открытая профессиональная баскетбольная площадка. Она предназначена для игры как в классический баскетбол, так и в баскетбол 3х3 (так называемый стритбол). В будущем рядом с площадкой появятся мини-трибуны, чтобы горожане, гуляя по набережной, могли посмотреть настоящий профессиональный баскетбол. Заниматься здесь смогут и спортсмены-любители.
Площадь спортивного объекта – 720 кв. м. Здесь всё выполнено по международным стандартам: смонтированы стойки-фермы с вылетом 3,25 м, стандартные щиты из монолитного поликарбоната, усиленные кольца с сеткой, две мачты освещения, а также усиленное ограждение высотой 4 м с сетками по торцам, исключающими вылет мяча за пределы площадки. Нанесена разметка. Стоимость спортивного объекта – более 4,3 млн руб.
Фото: архивы пресс-служб
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