На Михайловской набережной в Новосибирске открыли баскетбольную площадку

На Михайловской набережной в Новосибирске открылась баскетбольная площадка. Здесь будут проводиться тренировки и профессиональные соревнования в формате 3х3. После согласования графика новая локация станет доступна и для спортсменов-любителей. По словам мэра Анатолия Локтя, появление такого объекта – важный этап в развитии городской набережной.

«Это событие очень важное, поскольку речь идет о развитии нашей набережной. Напомню, мы ее строили три года. Увеличилась прогулочная зона, расширилась набережная и в сторону ул. Большевистской. Большую помощь в ее развитии нам оказывают инвесторы. За это хотелось бы сказать им спасибо. Надеюсь, что в этом году закончим этап реконструкции участка с лестницей, верхним променадом, аттракционами. Местом притяжения этой части набережной станет спортивная баскетбольная площадка. Она летняя, открытая, с полноценным покрытием из резиновой крошки, разработанным специально для таких объектов. Здесь соблюдены все размеры, геометрия. Одним словом, проводить матчи на свежем воздухе можно на уровне Олимпийских игр», – сказал градоначальник.