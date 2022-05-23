В полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие более 3 тысяч новосибирцев

Старт на главной дистанции 21,1 км был дан в одно время, в сибирской столице старт на дистанцию дал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. В мероприятии также принял участие главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов.

«Забег – это уникальное мероприятие, вся страна выходит на старт, – приветствовал участников перед стартом Сергей Ахапов. – Вы выбрали спорт – и это здорово, потому что физкультура не только даёт здоровье и положительные эмоции, но также объединяет нас, в том числе и на таких ярких мероприятиях. Это помогает добиваться не только спортивных результатов, но и быть более активным и целеустремленным в жизни».