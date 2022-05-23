В полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие более 3 тысяч новосибирцев

Всероссийский полумарафон прошел в 85 городах страны.
Старт на главной дистанции 21,1 км был дан в одно время, в сибирской столице старт на дистанцию дал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. В мероприятии также принял участие главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов.
«Забег – это уникальное мероприятие, вся страна выходит на старт, – приветствовал участников перед стартом Сергей Ахапов. – Вы выбрали спорт – и это здорово, потому что физкультура не только даёт здоровье и положительные эмоции, но также объединяет нас, в том числе и на таких ярких мероприятиях. Это помогает добиваться не только спортивных результатов, но и быть более активным и целеустремленным в жизни».
Максимальное количество участников (больше 1000 человек) зарегистрировались на дистанцию 5 км, чуть меньше стартовало в забеге на 10 км, около 500 юных бегунов заявились на трассу длиной 1 км, около 700 человек стали участниками полумарафонского забега. Среди них были и профессиональные спортсмены, но большинство – обычные любители.
Быть победителем полумарафона престижно, однако на «Забеге» никто не остается проигравшим. Все, кто зарегистрировался, получают стартовые комплекты участников, включая футболки и сувениры. Все финишировавшие награждаются медалью, а болельщики могут принять участие в играх в стартовом городке и зарядиться позитивным настроением среди тех, кто выбрал спорт и активный образ жизни.
Победителей и призеров можно посмотреть на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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