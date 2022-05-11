Новосибирские волейболисты взяли серебро на чемпионате России

Чемпионат России Суперлиги Paribet 2022 завершился в казанском Центре волейбола. После победы над казанским «Зенитом» в полуфинале новосибирский «Локомотив» встретился с московским «Динамо».

Наши ребята проигрывали по счету 1:2, но сумели перевести матч на тай-брейк. Однако в решающей партии сильнее были москвичи. «Локомотив» уступил «Динамо» с итоговым счетом 2:3 (24:26; 25:23; 20:25; 25:20; 9:15)

Накануне матча эксперты отмечали, что московское «Динамо» одержало девять побед за десять последних матчей, уступив только казанскому «Зениту» (3:0). Шесть раз «Динамо» обыгрывало соперников всухую.

Команда из Москвы стала чемпионом России во второй раз подряд и четвертый раз в истории. В сезоне 2019/2020 статус чемпиона был у новосибирского ВК «Локомотив».

Фото: vk.com/lokovolleynsk