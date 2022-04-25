Новосибирские шпажисты взяли бронзу на чемпионате России по фехтованию

Среди наград наших спортсменов есть и личное золото: лучшей в соревнованиях саблисток стала победительница Олимпиады в Токио София Позднякова.
Новосибирская команда шпажистов выиграла бронзовые медали чемпионата России по фехтованию. Этот результат подвел итог наградам сборной нашей области на соревнованиях. В активе новосибирцев – золотая, серебряная и три бронзовые медали.
Чемпионат России по фехтованию в Сириусе завершается турнирами рапиристов. Однако новосибирцы не выступают в этом виде оружия, поэтому соревнования шпажистов подвели черту под выступлением нашей команды.
Наша мужская сборная по шпаге поднялась на третью ступень пьедестал почета. Новосибирцы были близки к выходу в финал командных соревнований, однако уступили сборной Москвы со счетом 44:45. В матче за третье место сибиряки взяли верх над командой Петербурга со счетом 45:38. В составе «бронзовой сборной» выступали Игорь Ганин, Кирилл Онищук, Даниил Рудых, Александр Соболев.
Ранее мужская сборная саблистов Новосибирской области завоевала серебряные медали. Наша команда в четвертьфинале и полуфинале взяла верх над коллективами «Москва-3» 45:31 и «Санкт-Петербург-1» 45:38, а в «золотом» матче уступила первой сборной Москвы 29:45. В составе новосибирской команды выступали Вениамин Решетников, Анатолий Костенко, Алексей Дадаев, запасным был Арсений Голоскок.
Команда девушек, в которой фехтовали чемпионка России София Позднякова и бронзовый призер Алина Михайлова, финишировала на четвертом месте. Наши девушки уступили в полуфинале и матче за третье место второй и первой командам Москвы, счет матчей 43:45 и 40:45 соответственно.
В личных соревнованиях саблисток победу одержала София Позднякова. Третье место заняла Алина Михайлова. В мужском турнире бронзовую медаль завоевал Алексей Дадаев.
Фото: Федерации фехтования России
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