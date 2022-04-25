Новосибирские шпажисты взяли бронзу на чемпионате России по фехтованию

Новосибирская команда шпажистов выиграла бронзовые медали чемпионата России по фехтованию. Этот результат подвел итог наградам сборной нашей области на соревнованиях. В активе новосибирцев – золотая, серебряная и три бронзовые медали.

Чемпионат России по фехтованию в Сириусе завершается турнирами рапиристов. Однако новосибирцы не выступают в этом виде оружия, поэтому соревнования шпажистов подвели черту под выступлением нашей команды.

Наша мужская сборная по шпаге поднялась на третью ступень пьедестал почета. Новосибирцы были близки к выходу в финал командных соревнований, однако уступили сборной Москвы со счетом 44:45. В матче за третье место сибиряки взяли верх над командой Петербурга со счетом 45:38. В составе «бронзовой сборной» выступали Игорь Ганин, Кирилл Онищук, Даниил Рудых, Александр Соболев.