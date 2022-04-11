В Новосибирской области открылся спортивный комплекс площадью более 1,5 тысяч квадратов

В городе Обь (Новосибирская область) открылся крупный спорткомплекс «Авиатор». Это один из объектов, который войдет в спортивный кластер, развивающийся на данной территории. До конца года здесь за счет облбюджета планируется построить также крытую ледовую площадку.

Спортивный комплекс «Авиатор» – долгожданный объект. В Оби более 12 тысяч жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, поэтому такой объект будет востребован всеми категориями граждан. Название объекту, кстати, дали именно жители путем общественного голосования.