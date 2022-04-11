В Новосибирской области открылся спортивный комплекс площадью более 1,5 тысяч квадратов

На базе комплекса организованы секции по всем видам спортивной борьбы, а также игровым видам спорта.
В городе Обь (Новосибирская область) открылся крупный спорткомплекс «Авиатор». Это один из объектов, который войдет в спортивный кластер, развивающийся на данной территории. До конца года здесь за счет облбюджета планируется построить также крытую ледовую площадку.
Спортивный комплекс «Авиатор» – долгожданный объект. В Оби более 12 тысяч жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, поэтому такой объект будет востребован всеми категориями граждан. Название объекту, кстати, дали именно жители путем общественного голосования.
Площадь комплекса составляет более 1,5 тыс. кв. м, на которых расположились универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, балкон с беговой дорожкой, тренажерный зал, зал для занятий борьбой. Комплекс имеет лицензию на проведение региональных и всероссийских соревнований.
«Авиатор» построен за счет внебюджетных средств, профинансировало строительство спортивного центра АО «Аэропорт Толмачево».
«Этот объект – пример того, каким социально ответственным должен быть бизнес и как в современных условиях, при участии частного капитала, можно реализовывать проекты по реконструкции и строительству объектов социальной инфраструктуры», – отметил замгубернатора Сергей Сёмка на церемонии открытия.
На базе спорткомплекса организованы секции по всем видам спортивной борьбы, а также игровым видам спорта, будет работать и группа адаптивной физической культуры.
В ближайшей перспективе Обь «прирастет» еще несколькими спортивными объектами. По словам заместителя министра физической культуры и спорта Дмитрия Пронина, до конца этого года здесь в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области» планируется построить крытую ледовую площадку. Кроме этого, идут переговоры о строительстве бассейна за счет инвесторов.
Фото: архивы пресс-служб
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