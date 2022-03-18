Современный спорткомплекс на 2 тысячи квадратов открыли в Новосибирской области

Он предназначен для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и силовой подготовке.
Губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в ходе рабочей поездки в Колыванский район в торжественной обстановке дали старт работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» имени Е.А. Никитина.
Приветствуя колыванцев, Андрей Травников поблагодарил их за радостное, по-настоящему праздничное настроение: «Вы долго ждали запуска этого комплекса, ждали и ваши депутаты, работали над тем, чтобы эта мечта осуществилась. Вы уже вовсю используете залы нового спорткомплекса для занятий спортом. Желаю, чтобы этот комплекс служил вам долгие годы, принес вам много побед, медалей, достижений и кубков, чтобы в этом зале проходило большое число спортивных праздников. Спортивная инфраструктура Колыванского района прирастает, и мы все вместе будем прикладывать к этому усилия».
Андрей Шимкив также поздравил всех колыванцев с замечательным приобретением: «Радует тот факт, что такие залы открываются во многих районах нашей области. В них проходят занятия ежедневно с самого утра. Надеюсь, что из маленьких ребятишек в этих залах мы когда-нибудь вырастим олимпийских чемпионов, и они станут гордостью Новосибирской области».
Общая площадь здания составляет почти 2 тыс. кв. м. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовке. В арсенале спорткомплекса — универсальный игровой зал, тренажерный зал и зал для бокса.
Фото: архивы пресс-служб
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