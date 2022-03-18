Современный спорткомплекс на 2 тысячи квадратов открыли в Новосибирской области

Приветствуя колыванцев, Андрей Травников поблагодарил их за радостное, по-настоящему праздничное настроение: «Вы долго ждали запуска этого комплекса, ждали и ваши депутаты, работали над тем, чтобы эта мечта осуществилась. Вы уже вовсю используете залы нового спорткомплекса для занятий спортом. Желаю, чтобы этот комплекс служил вам долгие годы, принес вам много побед, медалей, достижений и кубков, чтобы в этом зале проходило большое число спортивных праздников. Спортивная инфраструктура Колыванского района прирастает, и мы все вместе будем прикладывать к этому усилия».