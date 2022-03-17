Новосибирские спортсмены-паралимпийцы примут участие в альтернативных Зимних Играх

Двое спортсменов из Новосибирской области отправились на открытые всероссийские соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев. Мы вместе. Спорт». Они станут альтернативой Играм в Пекине. Мероприятие стартует уже завтра, сообщили в региональном минспорте.

Участники соревнований — спортсмены, которые попали в сборную России для участия в XIII Паралимпийских играх в Пекине. Поскольку российских спортсменов отстранили от соревнования, власти решили организовать альтернативу.

В список делегации для участия в Играх в Пекине изначально попали пятеро спортсменов из Новосибирской области. В основной состав вошли двое: Антон Подзоров и Маргарита Терещенкова. Они готовились к выступлению в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения.

В общей сложности в «Зимних Играх Паралимпийцев» могут принять участие около 70 спортсменов. Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта – участники смогут посоревноваться в лыжных гонках, керлинге, биатлоне, сноуборде, следж-хоккее и не только.

Кроме того, допускаться к участию могут также и иностранные спортсмены-паралимпийцы – например, из Беларуси, которую также отстранили от участия в Играх в Пекине. Также будут участники из Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнование в Ханты-Мансийске пройдет под российским триколором и традиционным гимном.

Фото: архивы пресс-служб