Новосибирские спортсмены взяли первое место Кубка России по мотогонкам на льду

Третий этап Кубка страны проходил на новосибирском мотодроме ДОСААФ. Соревнования в Новосибирске проходили при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. Сборная «Сибирь-Триумф-ЦСКА» заняла итоговое первое место в общем зачете, борьбу в составе команды вели Сергей Карачинцев, Андрей Котенев и Эдуард Крысов.

Соперниками хозяев трека стали спортсмены из республик Башкортостан и Мордовия, Удмуртской Республики, Московской и Свердловской областей. По итогам третьего этапа чемпионата команда завоевала бронзу, а на кубковых стартах спортсмены завоевали четвертый результат. Тем не менее очков, набранных в сумме за этот сезон, им хватило для золотого дубля в общем зачете.