Новосибирские спортсмены взяли первое место Кубка России по мотогонкам на льду

Как отметил глава регионального минспорта Сергей Ахапов, этот сезон для наших гонщиков стал прорывным.
Третий этап Кубка страны проходил на новосибирском мотодроме ДОСААФ. Соревнования в Новосибирске проходили при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. Сборная «Сибирь-Триумф-ЦСКА» заняла итоговое первое место в общем зачете, борьбу в составе команды вели Сергей Карачинцев, Андрей Котенев и Эдуард Крысов.
Соперниками хозяев трека стали спортсмены из республик Башкортостан и Мордовия, Удмуртской Республики, Московской и Свердловской областей. По итогам третьего этапа чемпионата команда завоевала бронзу, а на кубковых стартах спортсмены завоевали четвертый результат. Тем не менее очков, набранных в сумме за этот сезон, им хватило для золотого дубля в общем зачете.
Как подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, этот сезон для новосибирских мотогонщиков стал прорывным, своеобразной точкой роста. Как знают поклонники спидвея, некогда он – и ледовый, и гаревый – довольно бурно развивался в нашем регионе, дал отечественному спорту много громких имен, которые старшее поколение хорошо помнит. Это прославленные наши земляки – братья Вячеслав и Юрий Дубинины, Сергей Тарабанько, Владимир Пазников и другие.
«Все получилось, программу-максимум в этом зимнем сезоне мы выполнили, – отмечает президент федерации мотоциклетного спорта, мастер спорта России международного класса Сергей Карачинцев. – Наша команда, по праву, уже может войти в суперлигу, но там очень высокий уровень конкуренции. Пока мы к этому не готовы, но будем ставить такую цель, идти к ней, наращивать мастерство. Конечно, продолжим работу с резервом. План на ближайшее время – немного отдохнуть и начать подготовку к серии летних соревнований».
Фото: архивы пресс-служб
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