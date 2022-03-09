Футбольный клуб «Новосибирск» вернет своих игроков из Турции раньше срока

Футбольный клуб «Новосибирск» начал досрочно возвращать своих игроков из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В Турции игроки проходили учебно-тренировочный сбор. Решение об их возращении было принято из-за возникших сложностей в перелетах.

«В связи с ситуацией, сложившейся в сфере пассажирских авиаперевозок, руководством клуба совместно с тренерским штабом и футболистами принято решение о досрочном возвращении команды в Новосибирск», — комментируют в пресс-службе.

Вылет футболистов из Антальи транзитом в Москву, а затем в Новосибирск запланирован на 9 марта. Дальнейшая подготовка спортсменов продолжится в манеже «Заря».