Новосибирская спортсменка рассказала о травле, с которой столкнулись российские паралимпийцы в Пекине

Новосибирская спортсменка Маргарита Терещенкова, отстраненная от участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине, только потому, что она представляет Россию, рассказала о буллинге по отношению к российским паралимпийцам. Многие иностранные коллеги либо отвернулись совсем, либо начали оскорблять и унижать россиян. Об этом спортсменка поделилась в интервью «Вести Новосибирск».



Маргарита Терещенкова прилетела в Пекин для участия в Паралимпийских зимних играх в ночь с 2 на 3 марта 2022 года. И утром даже успели провести первую тренировку. А уже через несколько часов Международный паралимпийский комитет принял решение запретить совсем без каких-либо оговорок и условий выступать на Играх. Хотя ранее россиянам позволили участвовать под нейтральным флагом. Международный паралимпийский комитет объяснил свое циничное решение якобы многократными обращениями от некоторых сборных других стран, которые, по сути, занялись шантажом: «Если россияне будут выступать, то не будем мы!»



Маргарита говорит, что с это момента в Олимпийской деревне все изменилось: «Многие спортсмены нас поддерживают, но многие просто отвернулись и высказываются в нашу сторону не очень хорошо. Друзья из других стран, с кем раньше хорошо общались, могут кидать обидные слова. А ведь мы – абсолютно не агрессоры, мы спокойно со всеми старались наладить контакты, общаться. Но от нас просто все отворачиваются! И обидно, что нас даже и слушать не хотят, хотя мы вообще не причем».



В разговоре с корреспондентом «Вести Новосибирск» спортсменка отметила, что особо рьяно свое отношение и эмоции выказывают участники Игр из Украины: «Мы бегали кросс, разминались, и украинцы начали тыкать пальцем, кричали нам оскорбления: «Так вам и надо! Вы это заслужили!» Это обидно слышать! И обидно, что им ничего нельзя сказать, потому что все обернется в худшую для нас сторону. Поэтому приходится молчать и терпеть».

«Когда нам сказали, что мы не участвуем, у нас была все равно гордость за страну. Мы поняли, что мы сильные, а нас просто боятся. И у нас ребята срывали все наклейки (которые скрывали российскую символику на одежде – прим.ред), пели гимн России, вывешивали флаги, кричали с балкона „Россия, вперед! Россия сильная! Мы вас всех победим!“, – рассказала новосибирская спортсменка. – Я горжусь своей страной! И то, что сейчас происходит в мире – хоть я и не особо сильна в политике, возможно, многое не понимаю, но в любом случае: раз так оно идет, значит, это так и надо».

На Паралимпийских играх в Пекине Маргарита Терещенкова в паре с Антоном Подзоровым должна была выступать за Россию в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушениями зрения. И шансы победить были очень велики, уверяет спортсменка, отметив, что почти все медали на Играх в Пекине могли завоевать именно российские атлеты.

Фото: архивы пресс-служб