Финны больше не играют: Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули хоккейную «Сибирь»

Состав хоккейного клуба «Сибирь» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

«Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу игру, ребята», — сказано в заявлении на официальном телеграм-канале клуба.

Несмотря на эту потерю, 6 марта «Сибирь» выиграла у «Салавата Юлаева» в третьем матче первого раунда серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.

«Хорошая, напряженная игра, настоящий плей-офф, и с овертаймами. Терпеливая игра, обе команды были максимально сконцентрированы. Мы оказались терпеливее, в нужный момент забили нужный гол», — прокомментировал результат матча главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов.

Фото: @hc_sibir